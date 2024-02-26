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Общество

В прошлом году жители Псковской области отправили и получили почти 10 млн писем и посылок

В 2023 году сотрудники «Почты России» обработали в Псковской области 10 млн почтовых отправлений. На одного жителя региона пришлось 7 отправленных и 10 полученных писем, бандеролей и посылок, сообщили ПАИ в пресс-службе УФПС Псковской области.

Основной массив почты пришёлся на письменную корреспонденцию — более 9,4 млн отправлений. При этом жители региона получили писем на 2 млн больше, чем отправили.

Такая же тенденция отмечается и с посылками. В 2023 году клиенты «Почты России» в Псковской области получали их в полтора раза чаще, чем отправляли. Всего сотрудники почтовых отделений обработали около 600 000 исходящих и входящих посылок.

Что касается посылок и мелких пакетов из зарубежных интернет-магазинов, то в прошлом году сотрудники почты доставили жителям Псковской области более 150 000 таких отправлений. Чаще всего посылки приходили из Китая.

В 2023 г. жители региона стали активнее пользоваться сервисом EMS для отправки почты внутри страны. По сравнению с 2022 г. спрос на услугу вырос на 18%. За минувший год курьеры почты приняли и доставили более 100 000 экспресс-отправлений.

Помимо писем и посылок сотрудники «Почты России» в 2023 году доставили жителям региона 3,5 млн подписных изданий, 11 млн счетов и квитанций, 1,2 млн пенсий, пособий и социальных выплат, приняли 2,4 млн платежей за коммунальные и другие услуги.

«В почтовых отделениях, в шаговой доступности от дома, жители области получают почтовые, социальные, финансовые, страховые и банковские услуги. Всё больше наших клиентов пользуется дистанционными и цифровыми сервисами. Порядка 70% почтовых отправлений клиенты получают по простой электронной подписи, более 30 000 — ежемесячно используют мобильное приложение «Почты России», — рассказала директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.

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