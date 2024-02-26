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Общество

Псковичей просят помочь в подготовке новой выставки «Ковалевская и космос»

Псковский музей-заповедник приглашает всех желающих принять участие в подготовке новой выставки «Ковалевская и космос», которая откроется в Полибино 12 апреля. Каждый сможет передать предметы для экспонирования, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея.

Уже придумана концепция выставочного пространства, отобраны предметы из фонда Псковского музея-заповедника, достигнуты договорённости о сотрудничестве с несколькими музеями и образовательными учреждениями. Дополнят выставку экспонаты народного музея космонавтики имени Штернфельда в Пыталово, Псковский планетарий и АНО «Юный техник».

Псковичи тоже могут стать частью этого процесса по созданию выставки в музее-усадьбе С. В. Ковалевской и разнообразить своими предметами раздел «Космос в быту». Подойдут статуэтки космонавтов, космические композиции, игрушки, сувениры, канцелярские принадлежности, значки и марки.

«Если у вас сохранились подобные вещи, и вы готовы их «вывести в свет», то обращайтесь по телефону: +78115329523 или электронной почте korvin.49@mail.ru», - предложили в музее.

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