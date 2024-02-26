Митинг в память об освобождении от немецко-фашистских захватчиков прошёл в Бежаницах

17:50, 26 февраля 2024, ПАИ

Митинг в память об освобождении от немецко-фашистских захватчиков прошёл в Бежаницах. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

В мероприятиях приняли участие жители райцентра, ветераны, представители администрации и правительства Псковской области, трудовых коллективов, молодёжь и юнармейские отряды всех школ района.

На митинге выступили глава района Сергей Михеев, председатель областного Совета ветеранов Николай Груздов, военный комиссар военного комиссариата Бежаницкого, Новоржевского, Пушкиногорского и Локнянского районов Псковской области Сергей Хабаров и заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области Светлана Щурова.

Глава района Сергей Михеев выразил слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и кратко рассказал об истории освобождения районного центра.

«Каждый год в этот день мы приходим на это святое для каждого из нас место, чтобы поклониться воинам, отдавшим свои жизни за освобождение нашего посёлка и района. Это одна из важных и знаменательных дат в жизни нашего района. Сегодня, стоя на этом святом для каждого из нас месте, мы должны вспомнить всех, кто освобождал район, поклониться их светлой памяти и отдать должное их подвигу», – отметил глава Бежаницкого района Сергей Михеев.

Заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области Светлана Щурова зачитала приветственный адрес и от имени губернатора Псковской области поздравила присутствующих с памятной юбилейной датой.

В ходе мероприятия к братским захоронениям воинов, павших при защите Отечества, были возложены венки и цветы. Присутствующие минутой молчания почтили память погибших.