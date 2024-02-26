Студенты ПсковГУ познакомились с историей развития системы выборов в Псковской области
Открытый диалог, посвящённый основным этапам развития системы выборов в Псковской области, прошёл в ПсковГУ. Спикером стала завкафедрой отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Наталья Никитина, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
Специалист подчеркнула, что для понимания современного политического процесса необходимо знать историю выборов.
Студенты узнали, как формировалась избирательная система в регионе, какие изменения происходили и какие вызовы стоят перед современным избирательным процессом.
Встреча прошла в рамках работы Координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ПсковГУ.
Студенты ПсковГУ познакомились с историей развития системы выборов в Псковской области
Митинг в память об освобождении от немецко-фашистских захватчиков прошёл в Бежаницах
Александр Голышев: Сегодня образование как никогда определяющий ресурс социально-экономического развития государств