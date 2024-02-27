Псковское отделение Соцфонда вводит дополнительный день приёма граждан с марта

09:52, 27 февраля 2024, ПАИ

Начиная с марта клиентские службы отделения СФР по Псковской области, помимо основного обслуживания по будням, будут принимать посетителей в дополнительный день, а именно каждую последнюю субботу месяца. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении Соцфода.

Первым дополнительным днем приема станет 30 марта, которое в следующем месяце выпадает на последнюю субботу. Клиентские службы в городе Пскове будут вести приём посетителей с 8:30 до 15:00.

В городе Великие Луки, а также Островском, Опочецком, Невельском, Порховском районах – с 8:00 до 14:30. Небольшие клиентские офисы, в районах области, где приём обеспечивают один-два специалиста, в дополнительный день будут работать по сокращенному графику: с 8:00 до 12:00. Приём граждан в клиентской службе в Псковском районе (Псков, улица Алтаева, 6) будет осуществляться с 8:30 до 12:30.

Граждане и организации смогут получить в этот день весь перечень услуг фонда.

«Введение еще одного рабочего дня для сотрудников отделения позволит улучшить клиентское обслуживание и повысит доступность сервисов СФР. Новый график будет особенно удобен работающим жителям региона, поскольку они смогут обратиться за услугами в выходной день», – отметила управляющая ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Запись на прием в дополнительный день также будет открыта через электронный сервис.