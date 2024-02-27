Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковское отделение Соцфонда вводит дополнительный день приёма граждан с марта

Начиная с марта клиентские службы отделения СФР по Псковской области, помимо основного обслуживания по будням, будут принимать посетителей в дополнительный день, а именно каждую последнюю субботу месяца. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении Соцфода.

Первым дополнительным днем приема станет 30 марта, которое в следующем месяце выпадает на последнюю субботу. Клиентские службы в городе Пскове будут вести приём посетителей с 8:30 до 15:00.

В городе Великие Луки, а также Островском, Опочецком, Невельском, Порховском районах – с 8:00 до 14:30. Небольшие клиентские офисы, в районах области, где приём обеспечивают один-два специалиста, в дополнительный день будут работать по сокращенному графику: с 8:00 до 12:00. Приём граждан в клиентской службе в Псковском районе (Псков, улица Алтаева, 6) будет осуществляться с 8:30 до 12:30.

Граждане и организации смогут получить в этот день весь перечень услуг фонда.

«Введение еще одного рабочего дня для сотрудников отделения позволит улучшить клиентское обслуживание и повысит доступность сервисов СФР. Новый график будет особенно удобен работающим жителям региона, поскольку они смогут обратиться за услугами в выходной день», – отметила управляющая ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Запись на прием в дополнительный день также будет открыта через электронный сервис.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 февраля 2024

Вылет самолёта Псков – Москва перенесён на 12:00 мск
27 февраля 2024

Дожди и до +8 градусов прогнозируются в Псковской области 28 февраля
27 февраля 2024

Публикуем график отключений света в Великих Луках
27 февраля 2024

Осталось три дня на регистрацию в карьерном треке для псковских студентов
27 февраля 2024

Михаил Ведерников поздравил военнослужащих региона с Днём Сил специальных операций
27 февраля 2024

Плоды благоустройства: невельчане ждут продолжения проекта ФКГС
27 февраля 2024

Густой туман накрыл Псковскую область
27 февраля 2024

И. о. главного врача Великолукской межрайонной больницы привлечена к административной ответственности

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...