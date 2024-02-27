Массовый сбой произошёл в работе мессенджера Telegram
Массовый сбой в работе мессенджера Telegram фиксируют интернет-пользователи.
Зайти в приложение не удается ни с мобильного телефона, ни с компьютера. Также у пользователей возникают проблемы с отправкой сообщений, а чаты и каналы не прогружаются.
Причины сбоя в работе мессенджера пока не уточняются.
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