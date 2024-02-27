Массовый сбой произошёл в работе мессенджера Telegram

12:52, 27 февраля 2024, ПАИ

Массовый сбой в работе мессенджера Telegram фиксируют интернет-пользователи.

Зайти в приложение не удается ни с мобильного телефона, ни с компьютера. Также у пользователей возникают проблемы с отправкой сообщений, а чаты и каналы не прогружаются.

Причины сбоя в работе мессенджера пока не уточняются.