Ребёнок упал из окна и погиб в Псковском районе
Ребёнок упал с девятого этажа в доме, расположенном на улице Венской в деревне Борисовичи Псковского района. Происшествие произошло в ночь на 27 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
Несовершеннолетний погиб.
Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, подчеркнули в пресс-службе региональном СУ СК.
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