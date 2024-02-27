Ребёнок упал из окна и погиб в Псковском районе

14:29, 27 февраля 2024, ПАИ

Ребёнок упал с девятого этажа в доме, расположенном на улице Венской в деревне Борисовичи Псковского района. Происшествие произошло в ночь на 27 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Несовершеннолетний погиб.

Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, подчеркнули в пресс-службе региональном СУ СК.