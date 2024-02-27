Столетний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны из Островского района
Столетний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Антонина Петрова из деревни Вахромеево Островского района. Об этом пишет газета «Островские вести».
Женщине было семнадцать лет, когда в ее деревню пришли немцы. В годы войны она поддерживала связь с партизанами, помогала им, передавая свежий хлеб и выпечку. Когда немцев не было рядом, она вывешивала на крышу белое белье, увидев которое партизаны могли выйти из леса.
В послевоенное время Антонина Петрова работала разнорабочей в колхозе, а после выхода на пенсию занималась домашним хозяйством.
Сейчас у нее четверо детей, одиннадцать внуков и столько же правнуков, а также есть три праправнука.
С юбилеем именинницу поздравили заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Вячеслав Коев, заведующая службой социальных работников Центра социального обслуживания Наталья Филиппова, глава Воронцовской волости Владимир Орлов и солисты Центра культуры «Юбилейный».
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