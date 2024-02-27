Столетний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны из Островского района

16:09, 27 февраля 2024, ПАИ

Столетний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Антонина Петрова из деревни Вахромеево Островского района. Об этом пишет газета «Островские вести».

Женщине было семнадцать лет, когда в ее деревню пришли немцы. В годы войны она поддерживала связь с партизанами, помогала им, передавая свежий хлеб и выпечку. Когда немцев не было рядом, она вывешивала на крышу белое белье, увидев которое партизаны могли выйти из леса.

В послевоенное время Антонина Петрова работала разнорабочей в колхозе, а после выхода на пенсию занималась домашним хозяйством.

Сейчас у нее четверо детей, одиннадцать внуков и столько же правнуков, а также есть три праправнука.

С юбилеем именинницу поздравили заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Вячеслав Коев, заведующая службой социальных работников Центра социального обслуживания Наталья Филиппова, глава Воронцовской волости Владимир Орлов и солисты Центра культуры «Юбилейный».