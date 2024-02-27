Выставочные залы Научно-культурного центра Пушкинского заповедника готовят к принципиально новой экспозиции

15:20, 27 февраля 2024, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершают капитальный ремонт анфилады выставочных залов первого этажа в Научно-культурном центре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника со ссылкой на руководителя службы просветительной и выставочной работы Алёну Бойцову.

На площади в 227 кв. м уже произведена замена полов, обшивки стен и дверных блоков, заново смонтирована система освещения, выполнены отделочные работы.

В выставочных залах первого этажа традиционно проводились наиболее масштабные выставки. Это обусловлено не только размерами экспозиционного пространства, но и самóй его структурой, самóй природой анфилады. Здесь всегда разворачивали наиболее масштабные показы — такие как ежегодные, традиционные выставки по итогам летних практик студентов Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, а также экспозиции, подготовленные в Псковском отделении Союза художников России или в самóм музее — к юбилеям живописцев и графиков.

В ближайшее время, рассказали в «Михайловском», в капитально отремонтированных экспозиционных залах начнут работу над принципиально новым для музея выставочным проектом, который называется «Эмоции природы. Природа эмоций». Разработанная в «Михайловском» концепция экспозиции предполагает сочетание классического искусства и современных мультимедийных средств для оптимально эффектного показа богатой музейной коллекции.

Эта работа в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» ведётся в полном соответствии с указом президента «О 225-летии со дня рождения А. С. Пушкина» от 5 июля 2021 года и планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения поэта, который утверждён распоряжением правительства.