Артснаряд времён Великой Отечественной войны нашли в Великолукском районе
Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Великолукском районе. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Боеприпас нашли 27 февраля в деревне Савкино.
Группа разминирования областной службой спасения идентифицировала артиллерийский снаряд диаметром 76 миллиметров.
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27 февраля 2024
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