Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Семерых граждан Камеруна выдворят из Псковской области

Печорский районный суд рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении четырех мужчин и трех женщин - граждан Республики Камерун за нахождение в пограничной зоне без соответствующих документов (ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ). Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Также граждане привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ.

Всем правонарушителям назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей и 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 февраля 2024

Псковским предпринимателям рассказали о необходимости заключения договоров для законного вывоза ТКО
28 февраля 2024

Русские наряды на уникальных моделях покажут в Красногородском районе

27 февраля 2024

Читатели псковской библиотеки «Радуга» познакомились с технологией производства мясных продуктов
27 февраля 2024

Аварийные конструкции Троицкой церкви разобрали в Порховском районе
27 февраля 2024

Псковский омбудсмен посетил выставку «Россия»
27 февраля 2024

Псковские библиотекари поделились опытом патриотического воспитания с коллегами из Белоруссии
27 февраля 2024

Врач Шиндряева перечислила продукты, которые могут вызвать головную боль
27 февраля 2024

В МЧС предупредили о густом тумане в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...