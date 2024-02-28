Семерых граждан Камеруна выдворят из Псковской области

10:30, 28 февраля 2024, ПАИ

Печорский районный суд рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении четырех мужчин и трех женщин - граждан Республики Камерун за нахождение в пограничной зоне без соответствующих документов (ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ). Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Также граждане привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ.

Всем правонарушителям назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей и 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.