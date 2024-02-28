С 1 марта проезд в общественном транспорте Псковской области подешевет на 7 рублей

12:35, 28 февраля 2024, ПАИ

С 1 марта каждая поездка в автобусах Псковской области подешевеет на 7 рублей. Воспользоваться скидкой от российской платежной системы смогут держатели банковской карты «Мир», загруженной в смартфон. Предложение будет действовать четыре месяца – до 30 июня 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Чтобы проехать по сниженной стоимости, нужно расплатиться за проезд любой загруженной в смартфон на базе Android банковской картой «Мир». Сделать это возможно через один из мобильных платежных сервисов, например, Mir Pay или Samsung Pay. При этом телефон должен поддерживать функцию NFC, для оплаты его необходимо приложить к терминалу в транспорте.

В регионе курсирует около 350 автобусов, оснащенных устройствами для безналичной оплаты проезда.

«Мы стремимся предоставить держателям карт «Мир» современные цифровые и удобные способы оплаты. Ежемесячно пассажиры общественного транспорта в Псковской области совершают более 4 млн поездок. Теперь у них появилась возможность не только быстро расплачиваться за проезд, но и делать это с выгодой: достаточно только приложить смартфон к валидатору – и стоимость проезда снизится на 7 рублей. Такое предложение действует в регионе впервые, но мы уверены, что оно будет пользоваться спросом», – сказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Убедиться в том, что скидка прошла, можно в приложении своего банка, в push- или смс-уведомлении от него.

«Сегодня мы стремимся сделать оплату проезда на общественном транспорте в Пскове более современной и, как следствие, более удобной для пассажиров, не забывая при этом о вариативности и доступности. Оплата с помощью функции NFC мобильных гаджетов – не новость для Псковской области, но пока еще не так распространена, как, скажем, оплата картой или наличными. Поэтому для нас такой опыт – это возможность заинтересовать людей не очень известной ранее возможностью оплаты, а также поощрить тех, кто уже давно пользуется картами платежной системы «Мир». Кроме того, для ГППО «Псковпассажиавтотранс», как для государственного перевозчика, это еще один способ проявить лояльность к нашим пассажирам, сделав их ежедневные поездки чуть приятнее и доступнее», – отметил генеральный директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Михайлов.

В акции участвуют карты «Мир» любого банка, в том числе цифровые – выпущенные онлайн. Главное условие для проезда по сниженной стоимости – оплата телефоном. По пластиковым картам «Мир» скидка не предоставляется.

Полные правила предоставления скидки на проезд и перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно узнать на сайте privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет!».



Добавим, что сейчас одна поездка в общественном транспорте Пскова обходится в 36 рублей, а со скидкой по городу можно будет ездить за 29 рублей.