Выставка о китайской культуре открылась в библиотеке на Конной
Книжная выставка «Знакомство с Поднебесной» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова, сообщается в телеграм-канале администрации города.
Экспонатами выставки стали книги с философскими учениями Китая. Посетители могут познакомиться с конфуцианством, даосизмом и буддизмом, а также узнать больше про искусство, традиции, литературу и обычаи Китая.
«Насладитесь китайской живописью и каллиграфией, передающей «одухотворенный ритм живого движения». Совершите путешествие в китайскую поэзию длиною в несколько веков и несколько тысяч стихов Ду Фу и Ли Бо, которые поведают нам поэтическую историю своей эпохи», – дали совет в администрации.
Отметим, что 2024 и 2025 годы – совместные Годы культуры России и Китая.
Выставка проходит по адресу улица Конная, 6.
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