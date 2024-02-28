Выставка о китайской культуре открылась в библиотеке на Конной

13:38, 28 февраля 2024, ПАИ

Книжная выставка «Знакомство с Поднебесной» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова, сообщается в телеграм-канале администрации города.

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Экспонатами выставки стали книги с философскими учениями Китая. Посетители могут познакомиться с конфуцианством, даосизмом и буддизмом, а также узнать больше про искусство, традиции, литературу и обычаи Китая.

«Насладитесь китайской живописью и каллиграфией, передающей «одухотворенный ритм живого движения». Совершите путешествие в китайскую поэзию длиною в несколько веков и несколько тысяч стихов Ду Фу и Ли Бо, которые поведают нам поэтическую историю своей эпохи», – дали совет в администрации.

Отметим, что 2024 и 2025 годы – совместные Годы культуры России и Китая.

Выставка проходит по адресу улица Конная, 6.