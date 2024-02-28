Пскович угрожал сожительнице убийством из-за желания продолжить посиделки с алкоголем

15:57, 28 февраля 2024, ПАИ

Житель Псковского района угрожал ножом своей сожительнице, чтобы она принесла алкоголь. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Днем 12 декабря 2023 года 39-летний мужчина находился в своем доме в деревне Филатова Гора Псковского района. Вместе с сожительницей они распивали алкоголь. Когда спиртное и деньги закончились, мужчина захотел, чтобы женщина сходила в магазин и принесла спиртное в долг, но та отказалась.

Из-за этого между ними возникла ссора, во время которой мужчина схватил лежащий на столе кухонный нож, замахнулся им на сожительницу и крикнул ей: «Если ты не замолчишь и не сходишь за водкой, я тебя убью!».

Теперь пскович обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для дальнейшего рассмотрения.