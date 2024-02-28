Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пскович угрожал сожительнице убийством из-за желания продолжить посиделки с алкоголем

Житель Псковского района угрожал ножом своей сожительнице, чтобы она принесла алкоголь. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Пскович угрожал сожительнице убийством из-за желания продолжить посиделки с алкоголем. Фото: ПАИ

Днем 12 декабря 2023 года 39-летний мужчина находился в своем доме в деревне Филатова Гора Псковского района. Вместе с сожительницей они распивали алкоголь. Когда спиртное и деньги закончились, мужчина захотел, чтобы женщина сходила в магазин и принесла спиртное в долг, но та отказалась.

Из-за этого между ними возникла ссора, во время которой мужчина схватил лежащий на столе кухонный нож, замахнулся им на сожительницу и крикнул ей: «Если ты не замолчишь и не сходишь за водкой, я тебя убью!».

Теперь пскович обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для дальнейшего рассмотрения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 февраля 2024

Пскович угрожал сожительнице убийством из-за желания продолжить посиделки с алкоголем
28 февраля 2024

71-летнего пенсионера разыскивают в Псковской области
28 февраля 2024

Невельчанка обокрала дом, пока его хозяйка спала
28 февраля 2024

Пскович воровал товары из магазинов для перепродажи на рынке
28 февраля 2024

Ногу рабочего зажало на ферме в Бежаницком районе
28 февраля 2024

Артснаряд времён Великой Отечественной войны нашли в Великолукском районе
28 февраля 2024

Пять пожаров произошло в Псковской области за двое суток
27 февраля 2024

Два человека пострадали в ДТП с нетрезвым водителем на улице Николая Васильева в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...