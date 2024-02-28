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Общество

Мемориальные доски открыли двум выпускникам новосокольнической школы, награждённым орденами Мужества посмертно

Мемориальные доски Евгению Ильину и Дмитрию Игнатенкову торжественно открыли в Вязовской средней школе Новосокольнического района сегодня, 28 февраля. Выпускники этого учебного заведения в числе первых встали в ряды защитников Отечества и отдали за нашу родину свою жизнь, пишет районная газета «Новосокольнический край».

Мемориальные доски двум выпускникам новосокольнической школы, награждённым посмертно. Фото: газета "Новосокольнический край"

Отдать дань памяти и уважения подвигу земляков собрались родители и их близкие, друзья, представители местной власти и общественных объединений, участники боевых действий, педагоги, ученики.

К участникам церемонии обратились заместитель главы администрации района Татьяна Лисица, глава Вязовской волости Николай Русаков, учитель Вязовской школы Людмила Румянцева.

Почётное право открыть доски предоставили сестре Евгения Ильина – Екатерине Семеновой и дедушке Дмитрия Игнатенкова – Михаилу Ершову.

Евгений Ильин награждён орденом Мужества, Дмитрий Игнатенков – медалью «За отвагу» и орденом Мужества.

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