В микрорайоне Лапинки в Острове введён в эксплуатацию газопровод

09:37, 29 февраля 2024, ПАИ

Внутрипоселковый газопровод ввели в эксплуатацию в микрорайоне Лапинки в Острове, передаёт корреспондент ПАИ.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром межрегионгаз» Николай Головкин, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян и глава Островского района Дмитрий Быстров.

«На территории нашей страны по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина реализуется огромная программа по догазификации газифицированных населенных пунктов. Правительство Псковской области активно принимает в ней участие и проводит большую работу для того, чтобы создать комфортную среду проживания на территории области», – отметил Игорь Шатурный.

Он также выразил слова благодарности руководству «Газпрома», подразделениям компании и дочерним обществам за огромный вклад и ресурсы для реализации программы, а также проектировщикам-строителям.

Только в прошлом году благодаря выделенным ресурсам было построено более 360 километров газопроводов, которые на сегодняшний момент дают возможности подключаться к газу более 3 200 домовладениям, сказал Игорь Шатурный. «И эта работа на территории региона продолжается. Губернатор держит вопрос на особом контроле, проводя штабы и решая различные вопросы для того, чтобы ускорить процессы строительства газопроводов», – обратил внимание заместитель губернатора.

В свою очередь, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром межрегионгаз» Николай Головкин подчеркнул, что компания совместно с правительством региона делает большую работу в части газификации области. «Да, уровень газификации несколько отстаёт, поэтому нам необходимо ускорить темпы, чтобы жителям региона было комфортно и тепло, а мы обещаем, что всё для этого сделаем. Остров – красивейшее место. Я поздравляю жителей микрорайона с этим событием!» – сказал он.

Дома к газовым сетям подключают согласно их готовности к приёму газа, то есть когда проложен газопровод по участку, смонтирована газовая разводка и установлена газовая техника, обратил внимание Николай Головкин.

По его словам, сейчас у «Газпрома» заключено с жителями Лапинок более 120 договоров на догазификацию, все из которых исполнены, а сети построены до границ земельных участков заявителей. Кроме того, в Псковской области реализуется программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, напомнил Николай Головкин. Согласно ей будут газифицированы более 50 населенных пунктов в 17 районах региона. При этом в десять районов сетевой газ придёт впервые.

К присутствующим обратился и глава района Дмитрий Быстров. «Жители Острова, как третьего города региона, и жители района этого события, безусловно, заслуживают. Газ – это, конечно, комфортнее, безопаснее и, как показывает практика, дешевле, чем другие традиционные виды топлива. Большие слова благодарности хочу выразить «Газпрому» и губернатору Михаилу Ведерникову. Мы будем рассчитывать, что так будет и дальше. Я уверен, что газ дойдёт до всех остальных населённых пунктов», – подчеркнул он.

Кроме того, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян обратил внимание присутствующих на то, что запуск газа в микрорайоне Лапинки – знаковый момент того, что «Газпром газораспределение Псков» двигается в правильном направлении.

В рамках догазификации к сетям газораспределения подключили домовладение местной жительницы Надежды Кызьюровой. В свой дом женщина переехала в 2017 году, а для отопления использовала твердотопливный котел, который работал на дровах и угле.

«Я очень рада, что мы дождались этого события. Все в семье счастливы и довольны. Это, безусловно, запоминающееся событие. Всё, что хотели, мы получили. Теперь не надо раньше вставать, чистить котёл, колоть дрова и носить их – сейчас проснулся с утра, и дома уже тепло, как в квартире. Это, безусловно, очень удобно», – поделилась мнением Надежда Кызьюрова.

Добавим, что для догазификации микрорайона Лапинки в Острове была построена сеть распределительных газопроводов общей протяженностью около семи километров. С помощью него к газу смогут подключиться почти 200 домовладений.