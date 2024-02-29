Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В микрорайоне Лапинки в Острове введён в эксплуатацию газопровод

Внутрипоселковый газопровод ввели в эксплуатацию в микрорайоне Лапинки в Острове, передаёт корреспондент ПАИ.

В микрорайоне Лапинки в Острове введён в эксплуатацию газопровод. Фото здесь и далее: Андрей Степанов / «Псковская правда»

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром межрегионгаз» Николай Головкин, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян и глава Островского района Дмитрий Быстров.

«На территории нашей страны по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина реализуется огромная программа по догазификации газифицированных населенных пунктов. Правительство Псковской области активно принимает в ней участие и проводит большую работу для того, чтобы создать комфортную среду проживания на территории области», – отметил Игорь Шатурный.

Он также выразил слова благодарности руководству «Газпрома», подразделениям компании и дочерним обществам за огромный вклад и ресурсы для реализации программы, а также проектировщикам-строителям.

Только в прошлом году благодаря выделенным ресурсам было построено более 360 километров газопроводов, которые на сегодняшний момент дают возможности подключаться к газу более 3 200 домовладениям, сказал Игорь Шатурный. «И эта работа на территории региона продолжается. Губернатор держит вопрос на особом контроле, проводя штабы и решая различные вопросы для того, чтобы ускорить процессы строительства газопроводов», – обратил внимание заместитель губернатора.

В свою очередь, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром межрегионгаз» Николай Головкин подчеркнул, что компания совместно с правительством региона делает большую работу в части газификации области. «Да, уровень газификации несколько отстаёт, поэтому нам необходимо ускорить темпы, чтобы жителям региона было комфортно и тепло, а мы обещаем, что всё для этого сделаем. Остров – красивейшее место. Я поздравляю жителей микрорайона с этим событием!» – сказал он.

Дома к газовым сетям подключают согласно их готовности к приёму газа, то есть когда проложен газопровод по участку, смонтирована газовая разводка и установлена газовая техника, обратил внимание Николай Головкин.

По его словам, сейчас у «Газпрома» заключено с жителями Лапинок более 120 договоров на догазификацию, все из которых исполнены, а сети построены до границ земельных участков заявителей. Кроме того, в Псковской области реализуется программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, напомнил Николай Головкин. Согласно ей будут газифицированы более 50 населенных пунктов в 17 районах региона. При этом в десять районов сетевой газ придёт впервые.

К присутствующим обратился и глава района Дмитрий Быстров. «Жители Острова, как третьего города региона, и жители района этого события, безусловно, заслуживают. Газ – это, конечно, комфортнее, безопаснее и, как показывает практика, дешевле, чем другие традиционные виды топлива. Большие слова благодарности хочу выразить «Газпрому» и губернатору Михаилу Ведерникову. Мы будем рассчитывать, что так будет и дальше. Я уверен, что газ дойдёт до всех остальных населённых пунктов», – подчеркнул он.

Кроме того, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян обратил внимание присутствующих на то, что запуск газа в микрорайоне Лапинки – знаковый момент того, что «Газпром газораспределение Псков» двигается в правильном направлении.

В рамках догазификации к сетям газораспределения подключили домовладение местной жительницы Надежды Кызьюровой. В свой дом женщина переехала в 2017 году, а для отопления использовала твердотопливный котел, который работал на дровах и угле.

«Я очень рада, что мы дождались этого события. Все в семье счастливы и довольны. Это, безусловно, запоминающееся событие. Всё, что хотели, мы получили. Теперь не надо раньше вставать, чистить котёл, колоть дрова и носить их – сейчас проснулся с утра, и дома уже тепло, как в квартире. Это, безусловно, очень удобно», – поделилась мнением Надежда Кызьюрова.

Добавим, что для догазификации микрорайона Лапинки в Острове была построена сеть распределительных газопроводов общей протяженностью около семи километров. С помощью него к газу смогут подключиться почти 200 домовладений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 февраля 2024

Несколько асфальтобетонных заводов планируют открыть в Псковской области в этом году
29 февраля 2024

Партия автобусов-сцепок выйдет на маршруты Пскова весной
29 февраля 2024

В микрорайоне Лапинки в Острове введён в эксплуатацию газопровод
29 февраля 2024

Михаил Ведерников поздравил жителей Новоржевского муниципального округа с 80-й годовщиной освобождения от захватчиков
29 февраля 2024

Школу №23 капитально отремонтируют в Пскове
28 февраля 2024

В Великих Луках очищают дороги от скопившихся за зиму грязи и пыли
28 февраля 2024

Студенты ПсковГУ встретились с представителем «Движения первых»
28 февраля 2024

Псковичей приглашают изучить тварный мир в церковной символике

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...