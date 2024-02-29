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Общество

В спецподразделениях псковской Росгвардии прошёл день открытых дверей

Сотрудники спецподразделений регионального управления Росгвардии пригласили в гости воспитанников Центра помощи детям Печорского района. Учащиеся посетили базы ОМОН «Кром» и СОБР «Гепард». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Здесь и далее фото пресс-службы Управления Росгвардии по Псковской области

В начале встречи спецназовцы рассказали ребятам об истории отрядов. Гости узнали, что будни бойцов специальных подразделений Росгвардии – это ежедневные тренировки, дежурства, участие в операциях по обезвреживанию и задержанию преступников, работа по обеспечению общественной безопасности при проведении массовых мероприятий.

Юношей проинформировали о правилах поступления в высшие учебные заведения Росгвардии и о том, что ряд выпускников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района проходят службу в подразделениях псковской Росгвардии.

Для ребят также организовали выставку вооружения, специальных средств и автомобильной техники. Сотрудники кинологической службы провели показательные выступления.

В завершение встречи гости возложили цветы к памятным знакам и почтили минутой молчания память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе.

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