До двух лет лишения свободы грозит псковичке за кражу пальто из гардероба

15:41, 29 февраля 2024, ПАИ

Уголовное дело возбуждено в отношении псковички, укравшей чужое пальто из гардероба в ресторане, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что девушка пришла в ресторан в коричневом пальто и сдала его в гардероб. Когда она собиралась уходить, работник гардероба не смог найти её пальто и пустил псковичку самостоятельно его найти. Во время поисков девушке приглянулось чужое бежевое пальто, поэтому она надела его, вышла из ресторана и пошла домой.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.