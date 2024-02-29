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Происшествия

До двух лет лишения свободы грозит псковичке за кражу пальто из гардероба

Уголовное дело возбуждено в отношении псковички, укравшей чужое пальто из гардероба в ресторане, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Фото несёт иллюстративный характер. Фото: ПАИ

Установлено, что девушка пришла в ресторан в коричневом пальто и сдала его в гардероб. Когда она собиралась уходить, работник гардероба не смог найти её пальто и пустил псковичку самостоятельно его найти. Во время поисков девушке приглянулось чужое бежевое пальто, поэтому она надела его, вышла из ресторана и пошла домой.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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