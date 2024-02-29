Михаил Ведерников открыл церемонию премии «Народное признание – 2023»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников открыл церемонию Первой общественной премии «Народное признание – 2023». Видеоприветствие главы региона показали гостям церемонии в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сегодня, как и многие мои коллеги, я нахожусь в Москве на ежегодном послании президента РФ. Поэтому приветствую вас в таком формате. Уже 14 лет это мероприятие объединяет самых достойных жителей региона. Престиж премии и интерес к ней растут. В прошлом году было подано рекордное количество заявок. В этом году во втором туре зафиксировано почти 23 тысячи голосов. Ваше участие в премии уже доказательство народной поддержки. Жюри было непросто определить лучших и лучших. Желаю вам дальнейших успехов и побед», – отметил глава региона.

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 февраля и, теперь уже, до 26 февраля. Церемония вручения состоится 29 февраля в Псковской областной филармонии.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

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