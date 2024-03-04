Михаил Ведерников посетил модернизированное отделение Почты России в Черёхе

12:49, 04 марта 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Александр Вакуленко посетили обновлённое по федеральной программе почтовое отделение 180560 в Черёхе (Псковский район), которое обслуживает более 2 000 жителей. Они обсудили результаты модернизации сельских отделений в 2023 г. и планы развития сети в Псковской области на 2024 год, передает корреспондент ПАИ.

Александр Вакуленко рассказал, что отделение в Черёхе – одно из трёх модернизированных почтой в 2023 году. Также были модернизированы почтовые отделеныия в Черской Палкинского района и в Усть-Долыссы Невельского муниципального округа.

Губернатор пообщался с коллективом, уточнил, есть ли изменения в уровне оплаты труда за последнее время. Специалисты отметили, что зарплата выросла. Этому способствуют, в том числе, разные мотивационные выплаты. Вдобавок ко всему на корпоративной основе специалисты проходят обучение, получают новые навыки.

На 2024 год запланировано строительство трех модульных отделений связи в деревнях Торошино Псковского района, Славковичи Порховского района, Булынино Великолукского района. Земельные участки для этого уже сформированы. Ремонт затронет два отделения в деревнях Шелково Великолукского района и Ершово Псковского района.В частности, будут возведены три модульных отделения почты. Александр Вакуленко обозначил, что планомерное развитие сети отделений почтовой связи продолжится в фарватере тех целей, которые поставил президент России Владимир Путин. Губернатор в свою очередь предложил рассмотреть возможность выделять земельные участки под модульные отделения связи в деревнях рядом с фельдшерско-акушерскими пунктами. Это позволит снизить затраты на строительство, так как учреждения смогут совместно пользоваться уже созданной инженерной инфраструктурой.

«Почтовые отделения в Псковской области несут на себе огромную социальную нагрузку, поэтому вопрос развития сети на местах для нас крайне актуальный. На этом примере мы видим, что программа Президента по модернизации почтовых пунктов работает эффективно. Возможность получать все необходимые услуги в современном почтовом отделении, безусловно, улучшит качество жизни более двух тысяч жителей Черехи и близлежащих населенных пунктов, что является главной задачей Президента страны и Правительства Псковской области. Поэтому со своей стороны мы будем и дальше работать с псковским Управлением «Почты России» по модернизации почтовых пунктов и развитию почтовой сети», — сказал Михаил Ведерников.

В рабочей встрече также приняли участие начальник Управления цифрового развития и связи Правительства Псковской области Виталий Рахманов и директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.

Почтовое отделение 180560 расположено по адресу: Псковская обл., Псковский р-н, дер. Черёха, д. 150. Отделение обслуживает 2134 жителя деревни Черёха и 12 близлежащих населенных пунктов.