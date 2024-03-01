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Общество

Завод «Титан-Полимер» стал партнёром премии «Народное признание – 2023»

Торжественная церемония награждения победителей Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» состоялась в большом концертном зале филармонии. Завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») в течение трёх лет выступает партнёром мероприятия в номинации «Экомышление».

По итогам народного голосования победителем из четырех номинантов стало экологическое движение «За чистый лес», созданное группой активистов в Стругах Красных.

Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

«Наш завод несколько лет является партнёром премии «Народное признание». И, конечно, каждый год приятно видеть активных, инициативных, энергичных людей, которые помогают в обращении с отходами, с сохранением природы, которые делают наш регион лучше и красивее. Как житель Псковской области я поддерживаю все эти начинания. Желаю всем участникам успехов и новых горизонтов. Хочу подчеркнуть, что все номинанты – это уже победители», – отметил генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

Руководитель движения «За чистый лес» Алексей Красовский поблагодарил всех проголосовавших. «Спасибо также и судьям, которые сделали выбор в нашу пользу. Считаю, что все номинанты достойны быть здесь», – сказал он.

Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

Отметим, что за всю историю премии награду получили уже 220 псковичей, организаций, предприятий и творческих коллективов региона. Число номинантов достигло 2300.

Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

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