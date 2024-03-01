Распространение наркотиков среди псковских подростков обсудили в эфире «Серебряного дождя». Главное
Гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стала заведующая наркологическим отделением по обслуживанию детей и подростков филиала «Псковский» областного клинического центра психиатрии и наркологии Татьяна Антонова. Ведущие поговорили с ней о пагубных зависимостях у подростков.
Главное:
Число экспериментирующих с наркотиками становится все больше. Особенно распространены в регионе синтетические наркотики.
К употреблению запрещенных веществ подростков толкает чаще всего их доступность (интернет), психологические проблемы в семье и детском коллективе.
В Псковской области нет ребцентров для наркозависимых подростков.
Образовательные учреждения, родители и сами дети все реже отказываются от тестирования на наркотики.
Тестирование проходит на 10 видов наркотиков. Наркологи гарантируют полную анонимность обследованных. Социальное тестирование в этом году пройдут 2800 подростков в шести школах и двух колледжах.
Псковские подростки часто впервые пробуют алкоголь за столом с родителями.
Почти 200 случаев обнаружения карантинной цветочной продукции зафиксировали сотрудники фитосанитарного контроля в 2024 году