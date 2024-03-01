Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Распространение наркотиков среди псковских подростков обсудили в эфире «Серебряного дождя». Главное

Гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стала заведующая наркологическим отделением по обслуживанию детей и подростков филиала «Псковский» областного клинического центра психиатрии и наркологии Татьяна Антонова. Ведущие поговорили с ней о пагубных зависимостях у подростков.

Распространение наркотиков среди псковских подростков обсудили ​в эфире «Серебряного дождя»

Главное:

Число экспериментирующих с наркотиками становится все больше. Особенно распространены в регионе синтетические наркотики.

К употреблению запрещенных веществ подростков толкает чаще всего их доступность (интернет), психологические проблемы в семье и детском коллективе.

В Псковской области нет ребцентров для наркозависимых подростков.

Образовательные учреждения, родители и сами дети все реже отказываются от тестирования на наркотики.

Тестирование проходит на 10 видов наркотиков. Наркологи гарантируют полную анонимность обследованных. Социальное тестирование в этом году пройдут 2800 подростков в шести школах и двух колледжах.

Псковские подростки часто впервые пробуют алкоголь за столом с родителями.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 марта 2024

Завод «Титан-Полимер» стал партнёром премии «Народное признание – 2023»
01 марта 2024

Движение по автодороге в Порховском районе закроют на месяц из-за подтопления
01 марта 2024

Гармонисты Великих Лук рассказали об участии в съёмках передачи «Играй, гармонь»
01 марта 2024

До +8 градусов прогнозируется в Псковской области 2 марта
01 марта 2024

Алла Сердцева: Необходимо повышать престиж тех, кто на самом деле трудится
01 марта 2024

Михаил Ведерников посетил  Социальный городок
01 марта 2024

Почти 200 случаев обнаружения карантинной цветочной продукции зафиксировали сотрудники фитосанитарного контроля в 2024 году

01 марта 2024

«Михайловское» представляет фондовую выставку «Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы Антоновой» в Калининграде

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...