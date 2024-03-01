«Народное признание»: Tele2 наградила лучшего предпринимателя Псковской области

16:50, 01 марта 2024, ПАИ

Tele2 поддержала ежегодную премию «Народное признание» и отметила победителя в номинации «Бизнесмен года». Жители Псковской области и эксперты назвали лучшими предпринимателями Алексея и Татьяну Васильевых, руководителей компании ROYAL LINEN.

Организаторы премии «Народное признание – 2023» объявили победителей главного общественного конкурса в Псковской области. В 14 номинациях наиболее достойные участники были выбраны на основе интернет-голосования и оценки экспертов. На звание лучших претендовали 270 номинантов из числа жителей региона, организаций, предприятий и творческих коллективов.

В этом году в номинации «Бизнесмен года» в список финалистов попали 5 предпринимателей: Раиса Курамшина, предприниматель из Пыталово, Алексей и Татьяна Васильевы, руководители компании в сфере туризма, Алексей Корочкин, основатель фермы по производству улиток, Денис Брохман, директор сети медицинских центров. Наибольшее количество голосов набрали в итоге Алексей и Татьяна Васильевы. Они запустили проект по созданию рекреационного парка на озере Лесицкое в Печорском районе.

Сергей Мартынов, директор псковского филиала Tele2:

«Экономика региона – это результат работы инициативных, смелых и трудолюбивых предпринимателей, которые каждый день создают ценность для своих клиентов, сотрудников и общества. Здорово, что существуют такие награды, которые признают лучших и выражают благодарность за профессионализм. Мы в свою очередь готовы предоставлять таким людям надежную связь и цифровые сервисы для развития бизнеса».

Учредителями и организаторами премии являются СМИ, входящие в государственный холдинг Псковской области. Несколько лет подряд генеральным партнером события выступает компания Tele2.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл»