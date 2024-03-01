Движение по автодороге в Порховском районе закроют на месяц из-за подтопления

18:45, 01 марта 2024, ПАИ

До 1 апреля вводится временное прекращение движения по автомобильной дороге Ильино – Залужье – Славницы в Порховском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ограничение движения введено в связи с подтоплением дороги из-за превышения притока воды из русла реки. Проезд через данный участок дороги угрожает безопасности участников дорожного движения.

Объезд осуществляется по муниципальной дороге Федотино – Узлово – Язвище – Шевницы Порховского района.