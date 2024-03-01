Движение по автодороге в Порховском районе закроют на месяц из-за подтопления
До 1 апреля вводится временное прекращение движения по автомобильной дороге Ильино – Залужье – Славницы в Порховском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Ограничение движения введено в связи с подтоплением дороги из-за превышения притока воды из русла реки. Проезд через данный участок дороги угрожает безопасности участников дорожного движения.
Объезд осуществляется по муниципальной дороге Федотино – Узлово – Язвище – Шевницы Порховского района.
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