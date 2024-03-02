Псковичей приглашают на творческую встречу с петербургским поэтом Александром Питиримовым

19:16, 02 марта 2024, ПАИ

Псковская областная библиотека имени Курбатова приглашает псковичей и гостей города на презентацию книги «Дом у воды» петербургского поэта, участника поэтического объединения ЛитО «Пиитер», главного редактора литературного портала «Поэзия.ру» Александра Питиримова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В программе прозвучат поэтические новеллы и стихи «Живи!.. Иди!..», «Откровения Питирима Александрова», «Дом у воды», «Измена», «Петрово утро», «Эпитафия», «Элегия в три октавы».

«Стилистически щедрая, ироничная лирика автора дерзко выбивается из всех возможных поэтических стандартов, а водоворот изящного, прекрасного языка, захватывает с первых строк, и ты невольно тонешь в пучине глубокой поэзии, исполненной лирико-философского осмысления жизни, где главный герой – человек в мире и собственном человеческом бытии. Ведь неслучайно мы видим на обложке новой книги фигурку человека в освещённом окне: быть может, это символ света в одиночестве человеческой души?» – отметили организаторы.

Встреча с автором Александром Питиримовым состоится 16 марта в 15:00 в актовом зале областной библиотеки имени Курбатова.

По вопросам организации мероприятия можно обратиться к руководителю поэтического клуба «Зеркало» Антонине Голубевой по телефону 72-47-35 (добавочный 135).