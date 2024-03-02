Ярмарка трудоустройства для инвалидов пройдет 21 марта в Пскове

21:18, 02 марта 2024, ПАИ

Ярмарка трудоустройства для инвалидов пройдет 21 марта в Пскове. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Для участия в ярмарке Кадровый центр города ищет работодателей, готовых взять к себе на работу гражданина с инвалидностью. Также приглашаются на ярмарку и соискатели.

Мероприятие состоится в 12:00 часов на площадке Кадрового центра Пскова на улице Коммунальной, дом 71А.

Заявки для участия принимаются до 12 марта.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (8112) 29-22-71, 29-22-70.