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Общество

Ярмарка трудоустройства для инвалидов пройдет 21 марта в Пскове

Ярмарка трудоустройства для инвалидов пройдет 21 марта в Пскове. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Ярмарка трудоустройства для инвалидов пройдет 21 марта в Пскове. ото: организаторы

Для участия в ярмарке Кадровый центр города ищет работодателей, готовых взять к себе на работу гражданина с инвалидностью. Также приглашаются на ярмарку и соискатели.

Мероприятие состоится в 12:00 часов на площадке Кадрового центра Пскова на улице Коммунальной, дом 71А.

Заявки для участия принимаются до 12 марта.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (8112) 29-22-71, 29-22-70.

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