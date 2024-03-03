В Себеже открылся волонтёрский центр «От сердца к сердцу»

09:40, 03 марта 2024, ПАИ

Волонтёрский центр «От сердца к сердцу» открылся в Себеже, сообщает газета «Призыв».

Центр «От сердца к сердцу» начал свою работу в Себеже с целью помощи семьям, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Центр помощи организован себежанкой Ольгой Сорокиной, куратором фонда «Земляки» Ириной Лемешевской, директором центра соцобслуживания Антониной Михайловой, директором МАУ ИЦ «Себеж-ресурс» Дарьей Козьяковой. Организаторы трудятся бесплатно, на добровольных началах.

«Работа центра заключается в обмене вещами, обувью, игрушками, книжками, предметами быта между жителями Себежского района. Уважаемые земляки, вы можете принести всё перечисленное и выбрать себе всё необходимое. Это обменный пункт. Наверняка у вас есть вещи, которые вам уже не нужны. Может, ваши дети уже выросли из них. Может, вы нуждаетесь в помощи. Мы готовы вам оказать её. Просьба одна: все вещи должны быть в чистом состоянии, чтобы они пригодились людям. В жизни случаются всякие непредвиденные ситуации. Помогаем друг другу,» – рассказывают организаторы.