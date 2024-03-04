Полярное сияние запечатлели в Псковской области
Псковским астрономам-любителям удалось запечатлеть северное сияние в деревне Черняковицы Псковского района в ночь на 4 марта. Об этом сообщается в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня полярное сияние на весь вечер. В 23 часа снова хорошо сияло в Черняковицах», – говорится в сообщении.
Благодаря сильной геомагнитной буре, начавшейся в воскресенье вечером, 3 марта, северное сияние, обычно доступное лишь жителям северных регионов, появилось гораздо южнее. Некоторые СМИ пишут, что природное явление можно было наблюдать и в Москве.
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