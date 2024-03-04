Северное сияние полыхало над Псковской областью минувшей ночью

10:13, 04 марта 2024, ПАИ

Северное сияние полыхало над Псковской областью минувшей ночью.

«Поехали снимать комету Понса-Брукса, а сняли полярное сияние под деревней Верхолино Псковского района», – подписал своё видео в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте» Михаил Прохоренко.

Пскович Михаил Евдокимов запечатлел сияние и в небе над Псковом.

К Земле пришли массы вещества, выброшенные с Солнца в ночь с 28 на 29 февраля, поэтому началась магнитная буря, которая и вызвала сияние.