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Общество

Северное сияние полыхало над Псковской областью минувшей ночью

Северное сияние полыхало над Псковской областью минувшей ночью.

«Поехали снимать комету Понса-Брукса, а сняли полярное сияние под деревней Верхолино Псковского района», – подписал своё видео в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте» Михаил Прохоренко.

Пскович Михаил Евдокимов запечатлел сияние и в небе над Псковом.

К Земле пришли массы вещества, выброшенные с Солнца в ночь с 28 на 29 февраля, поэтому началась магнитная буря, которая и вызвала сияние.

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