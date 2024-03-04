Северное сияние полыхало над Псковской областью минувшей ночью
Северное сияние полыхало над Псковской областью минувшей ночью.
«Поехали снимать комету Понса-Брукса, а сняли полярное сияние под деревней Верхолино Псковского района», – подписал своё видео в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте» Михаил Прохоренко.
Пскович Михаил Евдокимов запечатлел сияние и в небе над Псковом.
К Земле пришли массы вещества, выброшенные с Солнца в ночь с 28 на 29 февраля, поэтому началась магнитная буря, которая и вызвала сияние.
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04 марта 2024
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