На Великой под Псковом взорвали ледяные заторы

17:39, 04 марта 2024, ПАИ

На Великой под Псковом взорвали ледяные заторы, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов













Подрывные работы провели сегодня, 4 марта, военные совместно с ГУ МЧС России. Образование ледяных заторов начало приводить к подтоплению берегов. В частности, были подтоплены несколько домов в деревне Бабаево (Псковский район).