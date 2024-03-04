На Великой под Псковом взорвали ледяные заторы
На Великой под Псковом взорвали ледяные заторы, сообщает корреспондент ПАИ.
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
Подрывные работы провели сегодня, 4 марта, военные совместно с ГУ МЧС России. Образование ледяных заторов начало приводить к подтоплению берегов. В частности, были подтоплены несколько домов в деревне Бабаево (Псковский район).
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