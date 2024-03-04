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Общество

Итоги форума региональных координаторов подвели в региональном избирательном штабе в Пскове

Итоги форума региональных координаторов Общероссийской организации поддержки инициатив президента в области здоровьесбережения нации «Общее дело» подвели в региональном избирательном штабе Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.

Итоги форума региональных координаторов подвели в региональном избирательном штабе в Пскове. Фото: ПАИ

В форуме приняли участие представители 16 регионов. Мероприятие проходило несколько дней. Оно стартовало в паломническом центре в Печорах, а завершилось в региональном избирательном штабе в Пскове.

Один из дней форума был посвящён практическим форматам построения эффективной и результативной региональной команды проекта для молодёжи «Общее дело – ПРО. Проекты. Развитие. Общество». Прямо с площадки транслировался прямой эфир на «Соловьев.LIVE» на тему важности общества, ведущего здоровый образ жизни, и вовлечения в профилактику аддитивного поведения населения и органов власти. В качестве одного из реальных кейсов обсудили проект «Трезвые сёла Якутии», результатом которого стал демографический и экономический рост.

В рамках форума также провели стратегическую сессию запуска нового проекта организации «Общее дело» – молодёжного сериала, в котором участники организации на основе реальных событий раскроют ценности и смыслы современной молодёжи.

В настоящее время в конкурсе участвуют более шести тысяч школьников, которые реализуют проекты в области профилактики и здоровьесбережения.

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