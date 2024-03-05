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Тимофей Весновей наступил по народному календарю

День назван по имени преподобного Тимофея, который жил в пустыне в Малой Азии в VIII веке, сообщает calend.ru. Еще в юности он поставил себе правилом никогда не смотреть на женское лицо — и всю жизнь был верен обету. Тимофей обладал даром исцеления и мог изгонять злых духов.

В этот день начинали дуть теплые ветры, поэтому в народе говорили: «Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна»; «Тимофей Весновей — уж тепло у дверей»; «На Тимофея Весновея как ни злись метелица, все равно весной веет».

Была и такая поговорка: «Весновей веет и старого греет». В этот день старики слезали с печи, перебирались на завалинку и смотрели, какова погода на дворе. Если день выдавался погожим — такой же должна была быть и вся весна. Слушали также гром. Если первые раскаты послышатся при северном ветре — к холодной весне, при восточном — к теплой и сухой, при южном — просто к теплой.

Считалось, что в день Тимофея Весновея начинается сокодвижение в кленах и березах.

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