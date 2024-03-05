Звук сирен услышат жители Псковской области 6 марта

11:10, 05 марта 2024, ПАИ

Проверка систем оповещения населения пройдёт по всей России 6 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе МЧС России.

В Псковской области проверка систем оповещения состоится в 10:43 по московскому времени. Произойдёт всероссийская проверка сирен и громкоговорителей с замещением эфира теле- и радиоканалов. В ходе проверок включится сигнал оповещения «Внимание всем!», отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Системы оповещения будут проверяться в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров, заключили специалисты.