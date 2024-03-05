Мужчину насмерть сбили в Пустошке
Пешеход погиб после наезда автомобиля в Пустошке, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Водитель автомобиля Opel Astra допустил наезд на мужчину на проезжей части у дома № 41б на Октябрьском проспекте.
В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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