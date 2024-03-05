Мужчину насмерть сбили в Пустошке

11:53, 05 марта 2024, ПАИ

Пешеход погиб после наезда автомобиля в Пустошке, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель автомобиля Opel Astra допустил наезд на мужчину на проезжей части у дома № 41б на Октябрьском проспекте.

В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.