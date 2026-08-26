Автомобиль «Москвич-2141» горел в Великих Луках
Автомобиль «Москвич-2141» горел в гараже в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Пожарно-спасательные подразделения отреагировали на техногенный пожар в гараже на Октябрьском проспекте. В результате возгорания повреждены салон и покрытие автомобиля. На месте работали девять специалистов МЧС России и три единицы техники.
Предположительной причиной возгорания, по данным регионального ГУ МЧС, стал поджог.
Днём ранее, 24 августа, в Псковской области за сутки произошло три пожара. Из горящего дома в Пскове эвакуировали восемь человек и собаку. Возможной причиной пожара также стал поджог.