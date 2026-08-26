Велосипедист погиб под колёсами автомобиля в Порховском районе

09:19, 26 августа 2026, ПАИ

В Порховском районе, на 23-м километре трассы Лудони – Павы – Боровичи, водитель Lada Largus сбил 56-летнего мужчину на велосипеде. В результате ДТП велосипедист погиб, сообщает «Псковская сводка. ПАИ».

На месте работали бригада скорой помощи, следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения.

Обстоятельства происшествия выясняются.