Велосипедист погиб под колёсами автомобиля в Порховском районе
В Порховском районе, на 23-м километре трассы Лудони – Павы – Боровичи, водитель Lada Largus сбил 56-летнего мужчину на велосипеде. В результате ДТП велосипедист погиб, сообщает «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали бригада скорой помощи, следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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