Участок федеральной дороги от Локни до Великих Лук отремонтируют в этом году

13:13, 05 марта 2024, ПАИ

Участок федеральной дороги от Локни до Великих Лук отремонтируют в текущем году, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Утро вторника начинаю с радостной вести: весь участок федеральной дороги от Локни до Великих Лук отремонтируют уже в этом году. Участок от Локни до Заклюки будет отремонтирован в дополнение к участкам от Заклюки до Великих Лук, на которых работы уже ведутся», – написал глава муниципального округа.

По его словам, в ближайшее время специалисты заменят водопропускные трубы и дорожное покрытие, обустроят автобусные остановки. Подрядчик должен выполнить работы до октября текущего года. Иван Белугин отметил, что накануне встретился с подрядчиком и обсудил с ним текущие вопросы. Ход работ будет контролироваться, чтобы ремонт «шёл на совесть», заметил он.

«Спасибо президенту России Владимиру Путину и главе региона Михаилу Ведерникову за возможность решить глобальный для нашего округа вопрос. С оглашения послания президента Федеральному Собранию, где были обозначены меры поддержки регионам, не прошло и недели, а инициативы уже работают», – подчеркнул Иван Белугин.