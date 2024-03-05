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Общество

Участок федеральной дороги от Локни до Великих Лук отремонтируют в этом году

Участок федеральной дороги от Локни до Великих Лук отремонтируют в текущем году, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Участок федеральной дороги от Локни до Великих Лук отремонтируют в текущем году. Фото со страницы Ивана Белугина в соцсети «ВКонтакте»

«Утро вторника начинаю с радостной вести: весь участок федеральной дороги от Локни до Великих Лук отремонтируют уже в этом году. Участок от Локни до Заклюки будет отремонтирован в дополнение к участкам от Заклюки до Великих Лук, на которых работы уже ведутся», – написал глава муниципального округа.

По его словам, в ближайшее время специалисты заменят водопропускные трубы и дорожное покрытие, обустроят автобусные остановки. Подрядчик должен выполнить работы до октября текущего года. Иван Белугин отметил, что накануне встретился с подрядчиком и обсудил с ним текущие вопросы. Ход работ будет контролироваться, чтобы ремонт «шёл на совесть», заметил он.

«Спасибо президенту России Владимиру Путину и главе региона Михаилу Ведерникову за возможность решить глобальный для нашего округа вопрос. С оглашения послания президента Федеральному Собранию, где были обозначены меры поддержки регионам, не прошло и недели, а инициативы уже работают», – подчеркнул Иван Белугин.

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