Председателем Северо-Западного банка Сбербанка назначен Дмитрий Суховерхов

12:40, 05 марта 2024, ПАИ

Дмитрий Суховерхов переходит в Северо-Западный банк из Уральского банка Сбербанка, который он возглавлял с 2020 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Под его руководством команда Уральского банка обеспечила лидерство Сбера на ключевых региональных рынках. Дмитрий Суховерхов руководил развитием ESG-проектов, проектов по AI-трансформации в регионах: под его руководством открыт первый IT-хаб за пределами Москвы.

Виктор Вентимилла Алонсо, ранее возглавлявший Северо-Западный банк, переходит на позицию генерального директора дочерней компании «СберЛизинг». В течение месяца Дмитрий Суховерхов и Виктор Вентимилла Алонсо будут завершать работу на текущем месте, а в начале апреля они официально вступят в новые должности.

Кадровые перестановки проведены в рамках регулярных карьерных перемещений руководителей территориальных банков и направлены на реализацию амбициозных планов по развитию бизнеса Сбера.

«Перед Сбером, перед всей нашей командой, стоит амбициозная и масштабная задача – переход от клиентоцентричного бизнеса к человекоцентричной компании. На этом пути каждому из нас предстоит пройти новый период личностной трансформации. Я благодарю коллег за значительный вклад в развитие Сбера. За команды, которые выросли под их началом. И уверен, что энергия и профессионализм помогут коллегам в новых регионах и в новых ролях с успехом реализовать все стратегические задачи», – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.