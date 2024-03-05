Герои СВО провели встречу со студентами ПсковГУ

13:57, 05 марта 2024, ПАИ

Ветераны боевых действий приняли участие в открытом диалоге со студентами ПсковГУ, сообщили ПАИ в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».

Гостями встречи стали гвардии капитан, награждённый двумя орденами Мужества, Камиль Ижболдин, гвардии капитан, имеющий орден Мужества, член паралимпийской сборной Москвы по велоспорту Дмитрий Ющенко.

Камиль Ижболдин и Дмитрий Ющенко рассказали студентам о службе в армии, о своих профессиональных навыках, поделились историями из своей жизни, а также о том, как они стали заниматься спортом после ранения.

Дмитрий Ющенко в своём выступлении отметил важность сохранения традиций, развития культуры и преданности своему Отечеству, чувства принадлежности к своему народу. «Современная молодёжь – настоящее и будущее нашей страны», – обратился к присутствующим Дмитрий.

«Жизнь без ноги не заканчивается! Главное – желание принять себя таким, какой есть, и тебя ждет успех! Дорогу осилит идущий!» – подытожил Камиль Ижболдин.