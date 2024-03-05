​В Красном море перебиты кабели связи между Африкой и Евразией

17:41, 05 марта 2024, ПАИ

В Красном море перебиты четыре подводных телекоммуникационных кабеля из 15, соединяющих Европу, Азию и Африку, сообщила базирующаяся в Гонконге компания HGC Global Communications Limited. Об этом пишет «Интерфакс».

Речь идет о линиях связи Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom и TGN, на которые, по оценке HGC, приходится 25 % трафика в регионе. Компания назвала пострадавшие маршруты важнейшими для передачи данных из Азии в Европу.

В HGC заранее готовились к подобным инцидентам с учетом предыдущего опыта и по возможности уже начали перенаправлять потоки трафика по другим линиям, однако некоторые информационные сервисы все же отключились.

«Первоначальный анализ показал, что поврежденные сегменты кабелей находятся в южной части Красного моря, подпадают под юрисдикцию Йемена», – заявил представитель HGC агентству АР. Как именно и кем они были повреждены, в компании не уточняют.

90 % информационных потоков между Европой и Азией проходят через инфраструктуру в Красном море.