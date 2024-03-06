О решении проблемы кадрового дефицита рассказали российские медработники

08:51, 06 марта 2024, ПАИ

Для увеличения популярности медицинских профессий и снижения оттока кадров из этой сферы нужно минимизировать бумажную работу, повысить зарплату и решить вопрос с жильём, сообщает «Коммерсантъ».

В 2023 году отток медработников составил 83 777 человек, приток – 94 683 человека. В 2022 году аналогичные показатели составляли 99 074 и 90 932 человека соответственно.

44% опрошенных медсестёр считают, что проблема кадрового дефицита решится посредством популяризации профессии, а 57% врачей не согласны с этим утверждением. 65% опрошенных медсестёр и 52% врачей не жалеют о выборе профессии.

И средний медперсонал, и врачи уверены, что удержать медработников в профессии поможет повышение зарплат и помощь с жильем, а также минимизация бумажной работы. 67% врачей считают, что необходимо наделить их правом неприкосновенности, как полицейских и военных.