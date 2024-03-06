Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О решении проблемы кадрового дефицита рассказали российские медработники

Для увеличения популярности медицинских профессий и снижения оттока кадров из этой сферы нужно минимизировать бумажную работу, повысить зарплату и решить вопрос с жильём, сообщает «Коммерсантъ».

О решении проблемы кадрового дефицита рассказали российские медработники. Фото: ПАИ

В 2023 году отток медработников составил 83 777 человек, приток – 94 683 человека. В 2022 году аналогичные показатели составляли 99 074 и 90 932 человека соответственно.

44% опрошенных медсестёр считают, что проблема кадрового дефицита решится посредством популяризации профессии, а 57% врачей не согласны с этим утверждением. 65% опрошенных медсестёр и 52% врачей не жалеют о выборе профессии.

И средний медперсонал, и врачи уверены, что удержать медработников в профессии поможет повышение зарплат и помощь с жильем, а также минимизация бумажной работы. 67% врачей считают, что необходимо наделить их правом неприкосновенности, как полицейских и военных.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 марта 2024

Детали монумента в честь героев СВО в Выбутах обсудил Михаил Ведерников с его автором
06 марта 2024

В Сбере рассказали, как экономить семь рублей с каждой поездки в общественном транспорте Псковской области
06 марта 2024

23 птицы из Дома Белого аиста планируют выпустить на волю
06 марта 2024

Книжный форум «Русский Запад» пройдёт в Пскове в апреле
06 марта 2024

38 килограммов куриных голов в день съедают подопечные «Дома белого аиста» в Гдовском районе
06 марта 2024

Стала известна дата выхода третьего «Холопа»
06 марта 2024

Наталья Фёдорова: Каждый номинант «Народного признания» достоин высших слов благодарности
06 марта 2024

Более чем на 10% выросла заболеваемость ОРВИ в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...