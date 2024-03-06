График работы почтовых отделений изменится в праздники

12:11, 06 марта 2024, ПАИ

8 марта станет выходными для всех отделений «Почты России», кроме круглосуточных, которые продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. В этот день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.

7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час. 9 марта отделения будут работать по обычному графику.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.