График работы почтовых отделений изменится в праздники
8 марта станет выходными для всех отделений «Почты России», кроме круглосуточных, которые продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. В этот день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.
Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.
7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час. 9 марта отделения будут работать по обычному графику.
Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.
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