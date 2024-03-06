Выставку «Итальянский дневник» в честь Валентина Курбатова открыли в Пскове

17:39, 06 марта 2024, ПАИ

Открытие выставки фотографий «Итальянский дневник», посвящённой памяти Валентина Курбатова, состоялось сегодня, 6 марта, в областной библиотеке имени В. Я. Курбатова в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





















Автор фотографий – друг Валентина Курбатова, директор Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», заслуженный работник культуры РФ Георгий Василевич.

«Каждый, кто прикасался к творчеству Валентина Яковлевича, кто слышал его речь, тот понимает, что след, который он оставил в нашей культуре, с нами навсегда. Помимо всех мероприятий по увековечению памяти Валентина Яковлевича Курбатова, которые были проделаны, а вы знаете, что библиотека гордо носит его имя, здесь есть его кабинет, учреждена литературная премия имени Валентина Яковлевича Курбатова. И мы ждём произведения, такие же наполненные любовью к России, такие же красивые и богатые на язык», – отметил заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн. Он также выразил уверенность в том, что эта премия будет развиваться, потому что существует «дефицит живого слова».

«Мы косноязычны и недостаточно откровенны в своих высказываниях. А Валентин Яковлевич умел сказать иногда даже остро, но при этом не обидеть. Это искусство слова. И такого мастера мы, конечно, должны помнить», – заключил Владимир Куприн.

В свою очередь Георгий Василевич, который путешествовал по Италии вместе с Валентином Курбатовым, рассказал о том, что эта поездка была для них не столько туристической, сколько паломнической.

«Путешествие превратилось в литературное и искусствоведческое брожение, «фланирование», как говорили французы, по древним улицам итальянских городов. А в силу того, что Валентину Яковлевичу был присущ артистизм, все превращалось в замечательные сценки и розыгрыши. И на выставке хорошо видно, насколько он разносторонний, насколько он неповторимый и насколько нам его сегодня не хватает», – поделился Георгий Василевич.

Также он отметил, что впечатления Валентина Курбатова от поездки можно прочесть под работами. Это и есть его итальянский дневник, который, к сожалению, не был закончен.

«Этой выставкой также хотелось бы сказать, что Рим – это русский город. Его история плотно вплетена в российскую культуру, на русском языке об Италии написаны замечательные строки разными авторами. Хотелось бы, чтобы во время, когда происходит разъединение и непонимание, тема Италии оставалась объединяющей. До известной степени можно сказать, что мы стали хранителями всей европейской традиции, мы за неё отвечаем, чтобы она стала человечней и чтобы мы не пытались сбросить с корабля истории, как когда-то, Пушкина, и всё то, что принадлежит каждому думающему человеку в мире», – заключил Георгий Василевич, призвав всех вспомнить ещё и о том, что в сентябре исполняется 85 лет со дня рождения Валентина Курбатова.

Стартовав в Пскове, выставка проедет по многим городам России. Побывает в «Ясной Поляне», в Оренбуржье, Калининграде, «в тех местах, где живут люди, которые знали Валентина Яковлевича и которые по нему скучают», – заключили организаторы.