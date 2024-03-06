Деструктолог: Псковские педагоги приятно удивили своей осведомлённостью

17:18, 06 марта 2024, ПАИ

Псковские педагоги по сравнению со своими коллегами из других регионов активно интересуются темой профилактики вовлечения несовершеннолетних в экстремистские и антиобщественные организации, сообщила в беседе с корреспондентом ПАИ научный сотрудник лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета, юрист Ольга Стрекалова.

Ольга Стрекалова отметила, что в Псков она приезжала с лекцией для сотрудников учебных заведений на тему исследований, проводимых в отношении групп смерти*, террористического движения «Колумбайн»* (движение признано в РФ террористическим и запрещено) и запрещенного движения «М.К.У.»* (запрещённая в России террористическая организация). «Мы разработали целый список критериев, на которые необходимо обращать внимание при работе с несовершеннолетними, чтобы на ранних стадиях выявлять интерес со стороны ребёнка в отношении идеологии этих трёх движений и пресекать его ещё до того, как ребёнок заинтересуется и будет вовлечён в деятельность», – подчеркнула эксперт.

«Псковские педагоги уже сами активно интересуются темой. Они изучили очень много информации, которая находится в сети. Наш разговор был скорее более профильным, я помогла им систематизировать полученные знания. Чтобы в дальнейшем они продолжили ими пользоваться, искать. Замечания от них были о том, что теперь они поняли связи, существующие между теми явлениями, о которых они уже знали и изучали», – отметила Ольга Стрекалова.

По её словам, в школах в обязательном порядке проводятся уроки, связанные с безопасностью, в том числе и с безопасностью в интернете. До ребят стараются донести правила о том, как защитить самих себя от деструктивных явлений, в том числе самых страшных, уточнила деструктолог.

* Запрещенные в России террористические организации (движения).