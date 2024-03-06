Борис Елкин поздравил Наталью Спиридонову с победой на чемпионате России по лёгкой атлетике

21:58, 06 марта 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил псковскую спортсменку Наталью Спиридонову и её тренера Екатерину Алексееву с победой на чемпионате России по лёгкой атлетике и с наступающим праздником 8 Марта, о чём сообщил в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина





«Двухметровый прыжок в высоту сегодня третий результат в мире среди женщин. Такое достижение вызывает восхищение и гордость. Мирового уровня спортсменка достигла на нашем родном «Машиностроителе». После реконструкции стадиона условия для тренировок стали гораздо лучше, но всё равно недостаточны. Но, как это часто бывает у выдающихся людей, Наташа – человек очень скромный и просить не привыкла», – написал глава города.

Борис Елкин пообещал обязательно помочь с ремонтом покрытия в легкоатлетическом манеже, с приобретением инвентаря и экипировки. «Главное, чтобы ничто не мешало идти к намеченной цели в спорте и давать нам новые поводы для гордости!» – подытожил он.

Напомним, Наталья Спиридонова стала чемпионкой России по лёгкой атлетике, взяв высоту 1,95 метра. Затем спортсменка установила планку на высоте 1,97 метра и смогла справиться с ней со второй попытки. Этот результат стал личным рекордом псковички. Затем она установила планку на высоте два метра и справилась с ней со второй попытки.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».