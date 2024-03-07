11 марта в Псковском перинатальном центре начнётся новый поток «Школы материнства»

07:41, 07 марта 2024, ПАИ

11 марта в Псковском клиническом перинатальном центре начинается новый поток курса подготовки к родам «Школа материнства». Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Мы приглашаем вас на бесплатные занятия, во время которых вы сможете познакомиться со специалистами Перинатального центра, сформировать представление о том, как проходят роды и как подготовиться к встрече с вашим малышом. Лекции ведут врачи и специалисты Псковского клинического перинатального центра», - уточнили в учреждении.

Расписание занятий:

11 марта в 15:00 – «Психологическая подготовка к родам. Методики самопомощи, дыхания и релаксации» – Эмма Абдулаева, психолог.

12 марта в 15:00 – «Роды» – Наталья Петрова, врач – акушер-гинеколог.

13 марта в 15:00 – «Эпидуральная и спинальная анестезия в акушерской практике» – Сергей Бобров, врач-анестезиолог-реаниматолог.

14 марта в 15:00 – «Физиологические особенности новорожденных в период ранней адаптации» – Фатима Джалилова, врач-неонатолог.

15 марта в 15:00 – «Грудное вскармливание» – Екатерина Иванова, детская медицинская сестра.

18 марта в 15:00 – «Особенности послеродового периода» – Алёна Чуйкова, врач – акушер-гинеколог.

20 марта в 15:00 – «Особенности физической нагрузки в беременность и после родов. Ее необходимость и безопасность» – Мария Табунщикова, инструктор перинатальной йоги.

21 марта в 15:00 – «Выплаты и пособия» – Алина Кулик, ведущий юрисконсульт; «Сервисные роды» – Дарина Козлова, начальник коммерческого отдела.

Записаться на курсы подготовки к родам можно по телефону +7 981 350 18 41 (Дарина). Стол справок: 8 (8112) 67-29-78.

Курс доступен всем желающим бесплатно, но количество мест ограничено. На занятия допускаются слушатели с личными средствами индивидуальной защиты (маска, бахилы, одноразовый халат).