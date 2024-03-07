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Общество

Денис Василенко обозначил сложность с поставками камня из порховского карьера

Для реставрации объектов культурного наследия Псковской области используются материалы, отгружаемые из порховского карьера. Возможные сложности с дальнейшими поставками обозначил гендиректор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко в программе «Проект Реставрация» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) Денис Василенко сегодня, 7 марта.

На фото Денис Василенко. Денис Василенко обозначил сложность с поставками строительных материалов из порховского карьера

«Вскрылась проблема сейчас, вчера об этом узнал. Проблема связана с нашим порховским карьером. Возможно, из него не будут отгружать камень. Этот вопрос надо будет решать», – подчеркнул Денис Василенко.

По его словам, камень из порховского карьера используется при реставрации Троицкого собора, стен башни Псково-Печерского монастыря, церкви Николы со Усохи и других объектов.

Он также отметил, что причины нарушенной логистики пока до конца не ясны. «Что-то, может, с физикой связано. Может, ещё что-то, но для нас это катастрофа», – сказал он.

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