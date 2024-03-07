Россияне стали меньше верить в сверхъестественное

16:16, 07 марта 2024, ПАИ

Россияне стали меньше верить в сверхъестественное, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сегодня каждый четвёртый россиянин не верит в сверхъестественное и необъяснимое. Для сравнения, в 2004 году в потустороннее не верили 15 % россиян, а в 2008 – 19 %. Чаще всего не верят в необъяснимое мужчины, молодёжь, люди с высшим образованием, россияне с плохим материальным положением, активные пользователи интернета и россияне, проживающие в городах с численностью населения 600-999 тысяч человек.

Также наблюдается снижение веры в приметы (2004 год – 21 %, 2024 год – 10 %), судьбу (2004 год – 40 %, 2024 год – 16 %) и воздаяние за грехи (2004 год – 18 %, 2024 год – 10 %). При этом доля тех, кто допускает существование некой сверхъестественной силы (11 %), верит в гороскопы (7 %), загробную жизнь (8 %), магию (5 %), переселение душ (6 %) и существование инопланетян (4 %), остаётся неизменной.