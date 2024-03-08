Шесть подростков из Пушкиногорского района получили свои первые паспорта

21:01, 08 марта 2024, ПАИ

Шесть 14-летних жительниц Пушкиногорского района получили свои первые паспорта, пишет газета «Пушкинский край».

Документ, удостоверяющий личность, девушкам вручили заместитель начальника отделения МВД России по Пушкиногорскому району Александр Горшанов и начальник миграционного пункта Елена Степанова.

Кроме того, подросткам подарили текст Конституции Российской Федерации, памятки о нюансах поступления в вуз МВД РФ и вручили цветы.

Гости мероприятия пожелали девушкам успехов в учёбе и достижения намеченных целей.