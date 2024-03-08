Шесть подростков из Пушкиногорского района получили свои первые паспорта
Шесть 14-летних жительниц Пушкиногорского района получили свои первые паспорта, пишет газета «Пушкинский край».
Документ, удостоверяющий личность, девушкам вручили заместитель начальника отделения МВД России по Пушкиногорскому району Александр Горшанов и начальник миграционного пункта Елена Степанова.
Кроме того, подросткам подарили текст Конституции Российской Федерации, памятки о нюансах поступления в вуз МВД РФ и вручили цветы.
Гости мероприятия пожелали девушкам успехов в учёбе и достижения намеченных целей.
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