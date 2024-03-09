Росгвардейцы поймали псковича на краже алкоголя

17:55, 09 марта 2024, ПАИ

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали псковича, который совершил хищение из торгового зала магазина сегодня, 9 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В 3 часа 40 минут экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на улице Красноармейской поступил сигнал тревоги.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 39-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По факту хищения проводится проверка.